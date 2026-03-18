「ファーム・西地区、阪神−オリックス」（１８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神ドラフト２位の谷端が（日大）、１イニング２本の適時打を放った。初回、無死二、三塁の好機で打席に立つと、内角の直球をうまくさばき、左中間を破る先制の２点適時二塁打を放った。さらに猛攻は続き、２死満塁で第２打席に立つと、今度は変化球に合わせ左前打。２人の走者が生還し、このイニングだけで４打点をマークした。ルーキーの活