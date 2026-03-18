タレントの菊地亜美（35）が18日までに自身のインスタグラムを更新。長女の幼稚園の行事でのリアルな一枚が注目を集めている。「あっという間に幼稚園の2年間が終わり、進級式へ」と書き始めた菊地。「夫に撮ってもらった写真が、微妙な瞬間ばかりだったのが悔やまれます笑」と夫撮影のドタバタ感あふれる写真を公開した。「小さい体が少しずつ成長していき、幼稚園行事は毎回いろんなことを思い出して涙涙」と涙したことを