日本バレーボール協会は１８日、一部メディアで、昨年６月に国籍変更に踏み切った選手が日本代表資格を得られない事態になったことを巡り、事実と異なる上申書を作成し、提出していたと報道された件について、ホームページで声明を発表した。当該選手は２０１８年から日本でプレーしていたが、出生国の代表として国際大会に出場した経験があった。２２年６月に所属チームからの日本協会に帰化についての支援依頼があり、選手は