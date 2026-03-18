大規模災害時でも通信手段を確保できるよう、他社のネットワークを一時的に利用できる「JAPAN ローミング」が4月から始まります。「JAPAN ローミング」は地震や大規模障害で、契約している携帯会社の回線が使えない場合でも、他社のネットワークに接続して通信を確保できるサービスです。連携するのは、NTTドコモ、KDDI、沖縄セルラー電話、ソフトバンク、楽天モバイルの5社で4月1日から始まります。被害の状況に応じて