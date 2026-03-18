NHKが18日、東京・渋谷の同局で定例の会長・メディア総局長会見を行い、新インターネットサービス「NHK ONE」の現状についてコメントした。テレビを設置せず、ネットのみで受信契約をしている世帯について、山名啓雄副会長・メディア総局長は「新規契約を結んでいただく際に、テレビを持っていないで、配信のみを受信しているとアンケートに答えていただいた方は2025年10月から今年2月まで、この5カ月間でおよそ6000件」と現状