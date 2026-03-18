◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）追い切り＝３月１８日、美浦トレセンセフィロ（牝６歳、美浦・菊沢隆徳厩舎、父イスラボニータ）はＷコースを単走馬なりで５ハロン６８秒５―１２秒０。菊沢隆徳調教師は「先週強めに追い切っているので、今週は軽めだったけど動きは良かったです」と意図を説明した。今回は３勝クラスを勝った４走前以来となるブリンカー再着用する。菊沢隆徳調教師は「