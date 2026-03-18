レアル・マドリードは17日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）セカンドレグでマンチェスター・シティを2−1で破った。この結果、2戦合計スコアは5−1となり、レアル・マドリードが6シーズン連続で準々決勝へ進出した。試合後、レアル・マドリードに所属するイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルドが、『Amazon Prime』を通して試合を振り返った。両チームはCLの決勝トーナメ