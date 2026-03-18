西日本ではすでに雨が降っていますが、午後は関東や東海、東北でも雨が降りそうです。【写真で見る】18日（水）午後3時〜19日（木）正午までの雨の予想午後は雨雲が東へ拡大低気圧が日本付近を東へ進んでいるため、雨雲も東へ拡大中です。夕方ごろには東海でも雨が降り出してくるでしょう。東北や北陸、関東も夜は雨の所が多くなりそうです。湿った空気が集中して流れ込む九州や四国では、雷を伴って強く降る所もあるでしょう。一