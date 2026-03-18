なにわ男子の道枝駿佑（23）が、18日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。きょうだい仲について語った。同番組で、自身の6歳上と2歳上の、2人の姉がいることを明かした道枝。司会の黒柳徹子から「じゃあ甘やかされて育った？」と聞かれると、「真逆です」とキッパリ。「かわいがられたというか、凄い雑に扱われた」と打ち明けた。そして一番上の姉から「メークをしてあげる」と言われた幼少期の