テレビ朝日系「クロナダル」が１８日に放送され、安田大サーカス・クロちゃん、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演した。この日は、３月いっぱいでの番組最終回を控えた２人にドッキリ。スタッフ自作のお悩み相談をぶつけた。３９歳男性・会社員の相談として「誰よりも信頼できる仕事のパートナーとの別離」が読み上げられると、クロちゃんは現在の自身とナダルの関係に重ねて思わず大粒の涙。「ごめん…。いつか、お