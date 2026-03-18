◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は１１日目から休場した東十両１３枚目・島津海（放駒）の診断書を公表した。１８日に大阪市内の病院で受診し「右膝内側半月板損傷で約３週間程度の通院加療を要する見込み」との診断だった。島津海は３日目から８連敗を喫し、１０日目まで２勝８敗で、来場所の幕下転落が確実となっている。