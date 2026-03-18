航空自衛隊百里基地（茨城県小美玉市）は18日、児童ポルノ動画をインターネット上に投稿したとして、中部航空施設隊第3作業隊に所属する30代の3等空曹を、同日付で停職40日の懲戒処分にしたと発表した。「違法だと認識していた」と話しているという。同基地によると、2022年12月、交流サイト（SNS）で入手した児童ポルノ動画1点を、インターネットサイトに投稿。23年5月に警察の事情聴取を受け、その後、児童買春・ポルノ禁止