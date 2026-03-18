◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）元メジャーリーガーの上原浩治氏がベネズエラナインの姿勢に感動した。試合終了後、大会を国内独占生配信するＮｅｔｆｌｉｘのＷＢＣスペシャルサポーターを務める二宮和也と俳優の渡辺謙、２３年ＷＢＣ日本代表として優勝に貢献したカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手と共に試合を振り返った。上原はベネズエラが２点リードの