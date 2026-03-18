◇オープン戦阪神―ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリンスタジアム）ロッテ戦で新外国人のイーストン・ルーカス投手（29＝前ブルージェイズ）が先発。5回6安打2失点の内容だったが、4イニング連続で先頭打者の出塁を許し、走者を背負ってボークを取られるなど課題も残し、オープン戦最後の登板での開幕ローテ決定は持ち越した格好になった。3日の日本代表強化試合で1回無失点、10日の西武戦で3回無失点と実戦で無失点を重ね