ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL／アメリカ合衆国の女子プロサッカーリーグ）のエンジェル・シティは17日、なでしこジャパン（日本女子代表）MF杉田妃和がシーズン終了となるひざの負傷を負ったことを発表した。発表によると、杉田は左ひざの前十字じん帯（ACL）を損傷し、シーズン終了となる負傷者リスト入りしたという。なお、全治は明らかになっていない。杉田が長期離脱となったことを受け、エンジェル・