「ガラケーが終わるって本当？」「スマホにしたら毎月いくらかかるの？」2026年3月の3Gサービス終了を前に、こうした不安を抱えるシニア世代は少なくありません。とくに年金が月11万円程度の家庭では、通信費の増加は大きな負担になりかねません。 一方で、最近は「月1500円ほど」で使える格安スマホのプランも登場しています。果たしてそれだけで十分なのか、そして高齢の親にとって無理のない選択は何なのでし