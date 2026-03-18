スポーツサプリメントブランド「DNS」を展開する第一三共ヘルスケアは、「DNS プロテイン ホエイ100」の限定フレーバー“ラムネ風味”を2026年3月18日より数量限定で発売する。2016年に初代ラムネ風味として登場し、爽快感と親しみやすさから高い人気を集めたフレーバーであり、店頭販売終了(2021年)、EC販売終売(2025年)後も再発売を望む声が寄せられていたことから、“復刻版”としての再登場となった。「プロテイン ホエイ100