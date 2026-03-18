バレーボール女子日本代表入りを目指す外国籍選手の帰化問題を巡り、日本協会（ＪＶＡ）が１８日にホームページ上で声明を発表した。複数の関係者によると、日本協会（ＪＶＡ）が当該選手の国籍変更に関する書類を組織ぐるみで偽造したという。ＪＶＡ側は当該選手の所属クラブからの依頼を受け、帰化に関するプロジェクトチームを設置し、２３年１月に帰化申請の書類を提出。しかし、日本国籍の変更手続きを進める上で滞在条件