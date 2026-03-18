【資料】ことでん琴平線 インバウンドなど香川県を訪れる人の利便性を向上しようと、高松琴平電気鉄道（高松市）とことでんバス（高松市）が2026年4月1日、「レール＆リムジンデジタルパス」を発売します。 高松空港リムジンバスの乗車券1枚と、ことでん全線で24時間自由に乗り降りできる切符をセットで販売し、料金は1700円です。 高松空港リムジンバスの乗車券1枚と、屋島山上シャトルバスのフリー乗車