俳優・ともさかりえ（46）が17日放送の深夜放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。ともさかの子育て年表にMCの藤本美貴、横澤夏子が声をそろえる場面があった。【写真】「こ、こんな美しいお顔だったとは」息子の“顔出し”写真公開のともさかりえともさかはこれまでに2003年4月に俳優の河原雅彦と結婚し、04年に長男が誕生するも、08年に離婚。その後11年6月に歌手のスネオヘアーと再婚、16年に