１５日に閉幕したミラノ・コルティナパラリンピックで、オクサナ・マスターズ（３６）（米）が距離スキーとバイアスロンで４個の金メダルと銅１個を獲得し、冬季と夏季（自転車など）の通算で金１３個、銀と銅を含む総数２４個という偉業を達成した。昨夏に手術を受け、大会前にも約３週間練習ができなかったといい、「諦めることを知らなかった７歳の頃の小さなオクサナのために滑ったの。彼女がいたから、今の私がいる」。