「ゆりちゃんは黒猫から生まれてきて、この子だけ白かったからか親猫が世話しなかったので保護しました。白い猫に育つと思ったら大間違いですぜ！！」【アフター写真】お顔と手足が縞模様になりました！そんな投稿がXで話題になった。投稿したのは、猫6匹と暮らす会社員のもずのあさん（@crowd79301）。現在37歳の主婦で、日頃から愛猫たちの様子を発信している。“真っ白な子猫”のその後に、リプライ欄は騒然となった。生後4日で