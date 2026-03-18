2024年1月23日、Threadsユーザー・naoさん（@momohanachan75）は、実家でふと外から聞こえてくる猫の鳴き声に気づきました。【写真】まさにシンデレラ！ 驚きの変貌を遂げた今窓の外を見ると、体に黒い汚れや塊が付いた痩せた白猫の姿がありました。飼い主さんをじっと見上げながら、まるで「助けて」と訴えるかのように大きな声で鳴き続けていたといいます。「急いでキャットフードを手に取り外へ。ご飯を置いて少し距離をとると