陝西省の漢中トキ国家級自然保護区管理局は16日、今年度の漢江の水鳥を対象にした調査中に、中国で国家二級保護動物に指定されているクロヅルを確認したことを明らかにした。同保護区でクロヅルが確認されるのは今回が初めてのことだ。この発見により、保護区に生息する鳥類がさらに増えたほか、現地の自然環境が継続的に改善していることが裏付けられた。中国新聞網が伝えた。調査員は保護区となっている漢江区間で、川の浅瀬で休