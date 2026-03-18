中国芸術研究院と華美協進社（China Institute of America）の共同主催による「飛翼歌舞」と題した梅蘭芳訪米公演展示会が3月11日午後、米国のニューヨークにある華美協進社の中国美術館で開幕しました。この展示会には中米両国の関連機関や、個人収蔵家による所蔵品が集まり、舞台衣装、訪米公演図録、舞台設計図、パンフレット、芝居のプログラム、舞台セットと道具、写真など100点以上あります。展示会は四つのユニットに分けら