スズキ「Vストローム800」シリーズに新仕様。E10燃料対応で3月25日発売2026年3月18日にスズキは、大型二輪車「V-STROM（ブイストローム）800」および「V-STROM 800DE」の新たな仕様を発表しました。今回のモデルは、国内向けのスズキ二輪車ラインナップにおいて初となる「E10ガソリン」対応車となっています。【画像】超カッコイイ！ スズキ「新仕様の大型バイク」を画像で見る！（13枚）スズキは、スポーツアドベンチャーツ