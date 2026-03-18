タイヤの側面に「謎の丸い印」！ 一体ナニ？クルマのタイヤをよく見ると、サイドウォールに黄色や赤色の小さな丸いマークがついていることに気づきます。新品のタイヤは特に目立ちますが、これらが一体何を意味しているのか、正確に知っている人は意外と少ないかもしれません。【画像】「えっ!!」 これがタイヤについてる「謎の丸い印」の正体です！（17枚）実はこのマーク、タイヤをクルマに装着する際の精度を左右する、非