グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が17日配信のABEMA「愛のハイエナ5」（火曜後11・00）にゲスト出演。10年間続けた「日本一黒いグラドル」の苦悩を明かした。スタジオトークでニューヨーク・屋敷裕政から「グラビアやってて大変な事とかありますか？」と質問した。橋本は「日本一黒いグラドル」というキャッチコピーで10年間活動を続けていた。「維持するのがめっちゃ大変なんですよ」と明かした。「私は日サロには行かな