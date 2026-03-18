おととい時点のレギュラーガソリンの全国平均価格が発表され、1リットルあたり190.8円と、前の週から29円大きく値上がりしました。5週連続の値上がりです。【映像】ガソリンスタンドの様子イラン情勢の影響による原油価格の高騰で石油元売り各社が卸売価格を引き上げたことなどが要因です。政府は全国平均で170円程度に抑えるため、あすから元売り各社に補助金を支給します。店頭価格へは、1週間から2週間程度で反映される見