東京俳優生活協同組合からの発表です。【映像】東京俳優生活協同組合のホームページ「訃報：青柳文太郎 逝去のお知らせ当組合所属俳優 青柳文太郎 儀 令和8年2月16日（月）、虚血性心疾患のため永眠いたしました。享年70。通夜葬儀に関しましては親族の意向により、近親者のみにて相済ませました。長年にわたり、青柳文太郎へご声援、ご指導、ご鞭撻を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼に深謝するととも