◇プロ野球 オープン戦 ロッテ-阪神(18日、ZOZOマリン)WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した野球日本代表・侍ジャパンの種市篤暉投手が18日、所属するロッテに合流しました。この日は「汗を流す程度」という軽めの調整で、「体はそこまで問題なく動けた。また明日からしっかり動こうと思う」と語りました。今後の登板スケジュールは「具体的にはまだ」と話し、「もうちょっと投げて、体の感覚を見て、ピッチング