タレント・辻希美（38）の夫でタレントの杉浦太陽（45）が18日、都内で行われた「トヨタの子供見守りGPS『SayuU（サユー）』新モデル発表会」に登壇した。【全身ショット】12キロ増量…？長男のために”変身”した杉浦太陽イベント終了後、囲み取材に応じた杉浦。報道陣から「息子さんたちはパパに憧れてウルトラマンになりたいみたいな話は？」と聞かれ「幼稚園、小学校前半までは上の子たち全員言ってたんですけど、今どうな