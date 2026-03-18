米スポーツビジネスサイト「スポルティコ」は17日（日本時間18日）、ドジャース・大谷翔平投手（31）のスポンサー契約、記念品販売などによる2026年の「副収入」が、単年でのスポーツ界史上最高額となる1億2500万ドル（約198億8000万円）になる見込みと報じた。昨年の1億ドルを上回り自身最高額に到達。1億ドル超えは過去にゴルフのタイガー・ウッズ、テニスのロジャー・フェデラー、バスケットボールNBAのステフィン・カリー