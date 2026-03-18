日本銀行はきょうから、金融政策決定会合を開催します。中東情勢の影響を見極めるため、今回の会合では利上げを見送る公算が大きくなっています。【映像】日銀本店での様子日銀は政策金利を去年12月に0.75％程度まで引き上げていて、物価などの見通しが想定通りにいけば、今後も利上げする考えを示しています。しかしイラン情勢の緊迫で原油価格が高止まりする中、今回の会合では、経済や物価への影響を見極めたいとの声が日