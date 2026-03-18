お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕（49）が17日放送のカンテレ「やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です」（火曜後8・00）に出演。とことんハマる性分を明かした。ゲストが独自の“キメツケ論”を披露する同番組。山根は「好きなものは永遠リピートできる」と豪語した。昨年放送されたTBSの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に激ハマリし、玉置浩二が担当した主題歌「ファンファーレ」も「すごい良い曲