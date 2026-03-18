「オープン戦、日本ハム−ＤｅＮＡ」（１８日、エスコンフィールド）ＷＢＣ日本代表に選出されていた日本ハム・北山亘基投手が、チームに合流した。練習前にグラウンドでチームメートらが作る円陣に拍手で迎えられ、笑顔を見せた。北山はＷＢＣで１次リーグの台湾戦とチェコ戦の２試合にリリーフ登板し、ともに１回無失点。敗れた準々決勝のベネズエラ戦では、登板がなかった。