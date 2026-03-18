「宮崎麗果」の名前でインフルエンサーとして活動し、4億9000万円を超える所得を隠して脱税した罪に問われた会社の社長が、初公判で起訴内容を認めました。【映像】脱税の罪に問われた黒木麗香被告ネット上で成果報酬型の広告を行う「Solarie」と黒木麗香被告（38）は、2021年とおととしまでの2年間で法人税や消費税など合わせて1億5700万円ほどを脱税した罪などに問われています。きょうの初公判で黒木被告は、「間違いあり