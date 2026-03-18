イラン情勢をめぐる混乱でガソリン価格の値上がりが続いています。ガソリンの小売価格は1リットルあたり190円を超え、過去最高を更新しています。全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は、おととい時点で、前の週より29円高い1リットルあたり190円80銭でした。イラン情勢の緊迫化を背景に5週連続で値上がりしていて、過去最高を更新しています。政府はガソリン価格の高騰を受け、あすから新たな補助金を導入します。ガソリンは