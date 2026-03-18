日本維新の会の党本部＝2025年10月、大阪市日本維新の会の2026年活動方針案が判明した。憲法改正について「改正項目の絞り込みや国民投票の具体的スケジュールについて自民党とともに他党に強力に働きかける」と強調。国会発議、国民投票を実現し、憲法改正を目指すと明記した。党勢拡大に向け、27年統一地方選を「地力を飛躍させる絶好の機会」と位置付け、積極的な候補者擁立を図る方針を記した。複数の党関係者が18日、明ら