俳優のかたせ梨乃が１７日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣之の勝手に『テレ東批評』」に出演。自身が出演している同局の「あさこ・梨乃の５万円旅」で、ワイナリーでの驚きの試飲回数を明かし「呆れますよね」と自虐した。２１日に「あさこ・梨乃の５万円旅」の第２３弾が放送されることから、かたせがゲストに来て番組の裏話を披露した。この番組はいとうあさことかたせ、そしてゲストの３人が文字通り、５万円で旅行を楽