LarmeRのホームページが更新されました。【映像】「LarmeR」活動終了のお知らせ「平素より、LarmeRを応援してくださり、誠にありがとうございます。この度、2026年5月24日のラストライブをもちまして、LarmeRは活動終了となり、メンバー5名がグループを全員卒業およびSizuk Entertainmentから退所をすることとなりました。突然のご報告となり、誠に申し訳ございません。2024年1月のお披露目以来、多くのファンの皆様、ご関係者の