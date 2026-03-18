女子ゴルフで昨年１１月のプロテストに合格した１９歳の松原柊亜（しゅあ、フリー）が２０日開幕のＶポイント×ＳＭＢＣレディス（千葉・紫ＣＣすみれＣ）に主催者推薦で出場し、プロデビューする。中学３年時に全国優勝するなど、ジュニア時代から活躍してきた注目ルーキー。幼少期から支えてもらい、２４年末に亡くなった最愛の父に吉報を届けるため、プロの舞台で飛躍を目指す。（取材・構成＝星野浩司）栃木県出身の注目ル