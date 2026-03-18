昨年６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也（４７）。高級車とのショットが話題になっている。１７日、自身のインスタグラムを更新。「＃ｐｏｒｓｃｈｅ」（ポルシェ）と車に座る姿を掲載した。ヒゲとサングラスでダンディーさを増している。長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫＩＯを脱退し、ジャニーズ事務所（当時）を退所。インスタのプロフィル欄では現在の肩書について「表現者」「挑戦者」、バンド「Ｋｏｄ