巨人の大勢投手が１８日、ＷＢＣを終え、この日行われるヤクルト戦の試合前練習から１軍本隊に合流した。また、コーチとして侍ジャパンに派遣されていた村田善則バッテリーチーフコーチ、亀井善行外野守備兼走塁コーチらも同様に合流した。前回２３年大会ではチーム最多の４試合に登板して防御率０・００だった大勢。今大会は１次ラウンドの韓国戦（７日・東京Ｄ）は２点リードの９回に登板し３者凡退。しかし、オーストラリア