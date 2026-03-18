◆オープン戦ソフトバンク―中日（１８日、みずほペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が、試合前練習に姿を見せた。キャンプ終盤に訴えた首痛が再発し、１４日からのＤｅＮＡ２連戦（横浜）を欠場した。１８日も病院で精密検査を受けるため中日戦（みずほペイペイ）を欠場。練習にも参加していなかった。試合後、検査結果の報告を受けた小久保監督は「大丈夫っぽい感じ。あしたは試合に使わないですけど」とコメ