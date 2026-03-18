ＮＴＴドコモは１８日、５月２日に東京ドームで開催される「ＮＴＴドコモｐｒｅｓｅｎｔｓＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧダブル世界タイトルマッチ井上尚弥ｖｓ中谷潤人」の「ペイ・パー・ビュー配信（ＰＰＶ）」チケットの販売を開始したことを発表した。メインイベントでは世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、元３階級制覇王者のＷＢＡ＆ＷＢＣ＆ＷＢＯ世界スーパーバンタム級１位の中谷