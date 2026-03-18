節約コンビで作る、ボリューム満点の一皿。甘酸っぱいあんをまとった豚ひき肉ともやしを、厚揚げにたっぷりからめて仕上げます。しゃきしゃきのもやしと、ふわふわの厚揚げで食べごたえも十分。ご飯によく合うおかずです！『厚揚げの甘酢煮』のレシピ材料（2人分）厚揚げ……1枚（約200g） 豚ひき肉……100g もやし……1/2袋（約100g） 〈煮汁〉水……1/2カップ 片栗粉……大さじ1/2 砂糖……大さじ1 酢……大さじ1 しょう