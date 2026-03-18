パドック中継を見ていると「状態が良い」というフレーズをよく聞くだろう。今回は解説者が言う「状態の良し悪し」とはどういうことなのかを中心に、俺なりの見解を書くことにする。 ・状態があまり良くないのにレースに出ている馬の事情とは？ 昨年の秋、障害未勝利から2連勝で秋陽ジャンプＳを勝利し、中山大障害を予定していた国枝厩舎のプラチナトレジャーが球節のむくみから大一番を回避した。その