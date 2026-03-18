東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 通関ベース貿易収支（2月）08:50 結果573億円 予想-4600億円前回-1兆1635億円（-1兆1526億円から修正） ※要人発言やニュース 【イラン情勢】 イラン最高安全保障委員会がラリジャニ事務局長と息子の死亡を認めた 米国と対話できる人物が不在となり米イラン戦争は長期化するとの声 ※米国はラリジャニ氏を唯一対話できる「現実主義