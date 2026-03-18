ファミリーレストラン「ガスト」が「レストラン⼤宮」⼤宮勝雄シェフおよび「上林春松本店」監修の『THE 職⼈ハンバーグ』、『宇治抹茶といちご』スイーツを展開中です。これは、洋食の巨匠や⽼舗が手掛ける高クオリティの味をリーズナブルな価格で楽しめるというもの。メニュー発表会に登場した、メニュー開発担当の内⽥さんは、『THE職⼈ハンバーグ』の2商品を紹介。特にビーフハンバーグは